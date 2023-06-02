الفيفا تعلّق على إلتحاق عوار بـ “الخضر”

نشرت الفيفا صورة الدولي الجزائري حسام عوار وهو حامل لقميص المنتخب بعد إعلان تواجده في قائمة جمال بلماضي من قبل الفاف.

وقالت الاتحادية الدولية عبر صفحتها الرسمية المختصة بأخبار كأس العالم على تويتر، اليوم الجمعة “حسام عوار ينظم للمرة الأولى لقائمة جمال بلماضي مع منتخب الجزائر”.

كما أضاف الفيفا في منشورها “إضافة قوية لكتيبة الخضر التي ستنافس على لقب كأس أمم إفريقيا ثم للتأهل إلى كأس العالم 2026”.

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