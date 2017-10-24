أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مساء امس الاثنين، عن تشكيلة أفضل فريق من لاعبي العالم في 2017.

وعرفت التشكيلة:

حراسة المرمى الايطالي جيانلويجي بوفون جوفنتوس

خط الدفاع البرازيلي مارسيلو ريال مدريد .

ظهير أيمن البرازيلي داني ألفيس باريس سان جرمان

وسط الدفاع الاسباني سيرجيو راموس ريال مدريد

وأيضا الايطالي ليوناردو بونوتشي إي سي ميلان

أما في وسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش ريال مدريد

والاسباني أندريس إنييستا برشلونة

وايضا الالماني توني كروس ريال مدريد

أما الهجوم فقد ضم كل من:

البرتغالي كرستيانو رونالدو ريال مدريد

والارجنتيبي ليونيل ميسي برشلونة

وكذا البرازيلي نيمار باريس سان جرمان.