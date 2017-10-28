تلقت إدارة شباب بلوزداد مؤخرا، إنذارا من قبل “الفيفا” بسبب عدو تسويتها للمستحقات المالية للاعبين الأجنبيين السابقين في الفريق.

ويدين الكاميروني “جيل نغومو” بمليار و380 مليون سنتيم، بعدما انتهى عقده في جوان 2016، حيث لايزال مدينا بمنحة 3 أشهر.

في حين طالب البينيني “محمد أودو”، بمستحقاته المالية التي تعود لعهدة رضا مالك، قبل فسخ عقده بالتراضي.

ومنحت “الفيفا” مهلة أخرى للشباب لتسديد مستحقات اللاعبين قبل أنّ تتجه لمعاقبته بخصم النقاط من رصيده.

ليجد الرئيس بوحفص، نفسه مجبرا على تسديد قرابة 8 ملايير سنتيم تشكل ديونا سابقة للاعبين من بينهم الثنائي الأجنبي.