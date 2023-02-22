الفيفا تُرشح جمهور السياربي ووفاق سطيف في إستفتاء أقوى جمهور عربي

رشح الحساب الرسمي للفيفا كأس العالم، أمس الثلاثاء، جمهور شباب بلوزداد، ووفاق سطيف، لجائزة أقوى جمهور في المنطقة العربية.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا كأس العالم، عبر تويتر، إستفتاء لأقوى جمهور في المنطقة العربية، والتي كان ضمنها جمهور شباب بلوزداد ووفاق سطيف.

كما تم تصنيف جماهير السياربي والوفاق السطايفي، رفقة جماهير الأهلي المصري، والهلال والنصر السعوديين والترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيان.