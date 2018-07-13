“الفيفا” ستمنع بث صور قريبة للمشجعات الحسناوات خلال المونديال !!

دعا الإتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الخميس، القنوات العالمية التي تبث مباريات مونديال روسيا لتفادي بث لقطات للمشجعات على مدرجات الملاعب.

وأسندت “الفيفا” قرارها بحجة أن ذلك يعتبر “تمييز الجنسي”، وهذا حسب تصريح مسؤول الإتحاد الدولي فريديريكو أدييشي، الذي قال:

“الفيفا تريد منع بث صور المشجعات المثيرات اللواتي يتابعن المباريات على مدرجات الملاعب الروسية على قنوات التلفزيون العالمية”.

وأضاف:”أنه سيتم مناقشة هذه المسألة مع القنوات الناقلة، وسيتم قريبا إتخاذ إجراءات فيما يتعلق ببعض القضايا التي لا تسير على ما يرام”.

يذكر أن مونديال روسيا شهد إرتفاع لعدد اللقطات التي تحمل صور المُشجعات مقارنه بالسابق، فيما وصف ذلك بـ”سياسية الفيفا”.