“الفيفا” قد تحرم “محرز” من الإنتقال لـ”السيتي” !

أشارت العديد من المنابر الإعلامية البريطانية خلال الأسبوع الأخير، أن صفقة إنتقال الدولي الجزائري رياض محرز للسيتي قد تتعثر أيضا الصيف القادم.

وكشفت صحيفة “تيليغراف” البريطانية فإن الإتحاد الدولي “الفيفا” مُقبل على معاقبة مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب التقرير فإن ” السيتيزين” أخلّ بإجراءات التعاقد مع اللاعبين القصر، ما يحرمه من ضم لاعبين جدد خلال ميركاتو أو إثنين حسب قوانين الفيفا.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن “السيتي” ضم لاعببين شابين هما الغاني دومينيك أودورو، والسيراليوني جورج ديفيس، إلى أكاديمية النادي.