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“الفيفا” تَرفض طلبْ “الفاف” بتأجيل ختام البطولة !

الرياضة
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“الفيفا” تَرفض طلبْ “الفاف” بتأجيل ختام البطولة ! خير الدين زطشي
بقلم وليد كويني

رفضت الإتحاد الدولي لكرة القدم، طلب الإتحاد الجزائري القاضي بتأخير البطولة الوطنية إلى ما بعد شهر ماي بسبب ضغط الرزنامة.

وجاء ذلك حسب البيان الختامي الذي نشرته الفاف، اليوم الثلاثاء، والذي حمل أهم محاور المكتب الفدرالي الأخير الذي جرى يوم 29 مارس.

حيث أكد رئيس ديريكتوار الرابطة عمار بهلول حسب البيان، بأن هيئته وجدت صعوبة في لعب الجولات الخمس الأخيرة في نفس الوقت.

وهذا بسبب مشاركات الأندية الجزائرية قاريا، فيما أكد أن الرابطة إحترمت قرار الفيفا بإنهاء البطولة شهر ماي وتم ترسيم الرزنامة.

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