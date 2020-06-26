الفيفا يستذكر إنجاز الخضر التاريخي في مونديال 2014

إستذكر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الجمعة ذكريات المنتخب الوطني في مونديال 2014 الذي جرى بالبرازيل.

حساب “الفيفا” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورا لاحتفالات زملاء سليماني بالتعادل ضد روسيا والتأهل للدور الثاني من المحفل العالمي.

خرجة الفيفا جاءت بمناسبة مرور 6 سنوات كاملة على تلك المواجهة التاريخية التي صادفت يوم ال26 جوان من سنة 2014.

وأرفق الحساب الصور بعبارة:”اليوم تمر 6 سنوات كاملة على تأهل الخضر التاريخي للدور الثاني من المونديال لأول مرة في التاريخ”.