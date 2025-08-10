القائد الجهوي للدرك بقسنطينة ينصب قائد مجموعة الدرك بميلة

قام العميد داود بن عمرة القائد الجهوي للدرك الوطنية بقسنطينة على تنصيب العقيد مومين مصطفى قائدا للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني ميلة خلفا للمقدم بن عزيزة امحمد منصف الذي شغل قائد مجموعة الدرك ميلة بالنيابة.

وقد تمت العملية بحضور السلطات المدنية والقضائية والعسكرية. حيث يندرج ضمن مخطط التحويلات للمستخدمين الضباط لسنة 2025. والذي يشمل بعض قادة الوحدات والتشكيلات التابعة للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني.

وقد وجه العنيد القائد الجهوي جملة من التعليمات والتوجيهات للعمل على التقليل من حوادث المرور. والحد من مخلفاتها الماساوية اجتماعيا والمكلفة اقتصاديا.

وأكد على ضرورة العمل وفق مخططات مدروسة تبعا للخريطة الاجرامية بالاستغلال الامثل للموارد البشرية. والوسائل المادية الموضوعة تحت مسؤولية القادة. والتعاون الوثيق مع السلطات الادارية القضائية والامنية. لتحقيق الأمن وتعزيز شعور المواطن بالطمانينة والسكينة والأمن.

وفي إطار تعزيز دعائم العمل الجواري، شدد العميد القائد الجهوي للدرك بقسنطينة. على الزامية توطيد علاقة الثقة والتواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم باعتبار ان المواطن شريك حقيقي. مع التقيد بالقوانين والانظمة والتحلي بالقيم والأخلاق العسكرية الرفيعة.