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القايد السبسي: الإعلام الأجنبي هوّل الأحداث الأخيرة

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القايد السبسي: الإعلام الأجنبي هوّل الأحداث الأخيرة
بقلم إيمان ض

اتّهم الرئيس التّونسي الباجي قائد السبسي، الإعلام الأجنبي بتهويل الأحداث التي شهدتها بلاده مؤخّراً.

جاءت تصريحات السبسي خلال اجتماعه، السبت، بالموقعين على وثيقة قرطاج المحدّدة لأولويات الحكومة.

وقال السبسي: بعض الأطراف السياسية تلجأ إلى الإعلام الأجنبي، ظنّاً منها أنّه عنصر مؤثّر.
وأضاف أنّ هناك دعاية للتعبئة والنزول للشارع.
بالمقابل، قال السبسي إن الصحافة التونسية كانت معتدلة وهو دورها و أظهرت كل ما وقع من أمور سلبية وإيجابية.
وتأتي تصريحات السبسي، في ظل احتجاجات شهدتها تونس منذ الإثنين الماضي. رافضة لإجراءات قانون المالية لسنة 2018 ولغلاء أسعار السّلع.

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