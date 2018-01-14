القايد السبسي: الإعلام الأجنبي هوّل الأحداث الأخيرة

اتّهم الرئيس التّونسي الباجي قائد السبسي، الإعلام الأجنبي بتهويل الأحداث التي شهدتها بلاده مؤخّراً.

جاءت تصريحات السبسي خلال اجتماعه، السبت، بالموقعين على وثيقة قرطاج المحدّدة لأولويات الحكومة.

وقال السبسي: بعض الأطراف السياسية تلجأ إلى الإعلام الأجنبي، ظنّاً منها أنّه عنصر مؤثّر.

وأضاف أنّ هناك دعاية للتعبئة والنزول للشارع.

بالمقابل، قال السبسي إن الصحافة التونسية كانت معتدلة وهو دورها و أظهرت كل ما وقع من أمور سلبية وإيجابية.

وتأتي تصريحات السبسي، في ظل احتجاجات شهدتها تونس منذ الإثنين الماضي. رافضة لإجراءات قانون المالية لسنة 2018 ولغلاء أسعار السّلع.