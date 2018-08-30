قايد صالح: الجيش يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، أن الجيش الوطني الشعبي لن يحيد عن تأدية مهامه الدستورية.

وقال قايد صالح،خلال مراسم تنصيب اللواء حسان علايمية،قائدا في الناحية العسكرية الرابعة،إن الدرب يبقى الجيش الوطني الشعبي،سليل جيش التحرير الوطني.

مضيفا، أنه مسنود بدعم وتوجيهات،رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص،وكفاءة في كل الظروف.

وأوضح قايد صالح أنهم واعون بأن الجزائر تبقى دوما في مواجهة العديد من التحديات، وتبقى مطالبة بكسب الكثير من الرهانات.

ودعا الفريق أفراد وحدات الناحية إلى زيادة وتيرة المثابرة في العمل الذي يتعين القيام به.

قائلا “في هذا الإطار تصبح كافة حدودنا أمانة بين أيدي رجال الجيش الوطني الشعبي، يتحملون وزر حفظها.