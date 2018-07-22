القبة تنصب إفتيسان مدربا جديدا لها وتجدد عقدي مترف وشويح

قدمت إدارة نادي رائد القبة، مدربها الجديد يونس افتيسان، إلى جانب تجديدها عقد لاعبيها حسين مترف، والحارس أحمد شويح.

وصرح يونس افتيسان، بعد تنصيبه رسميا مدربا لرائد القبة: “نسعى لبناء فريق في الستوى، لتكون لنا كلمتنا في المحترف الثاني، الموسم المقبل”.

وأضاف: “لايمكننا الحديث الآن عن المستقبل، لأن مصير أي مدرب مرهون بالنتائج التي يحققها خلال مشواره مع الفريق”.

من جهة أخرى صرح اللاعب حسين مترف، بعد تجديد عقده مع الفريق: “أتمنى أن نحقق موسما جيدا، من خلال تصحيح أخطاء الموسم الماضي”.

وبدور صرح حارس رائد القبة، أحمد شويح: “اخترت تجديد عقدي مع رائد القبة، لأن الإستقرار مهم لتطوير مستوى أي لاعب”.