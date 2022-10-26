القبض عـلى المدعو بلحاسني يعقوب المتهم بالنصب والإحتيال في قبرص

تمكنت السلطات الأمنية القبرصية والجزائرية من إلقاء القبض عـلى المدعو بلحاسني يعقوب المتهم بالنصب والإحتيال.

عملية القبض تمت بقبرص عاصمة اليونان عملية مشتركة بين السلطات الأمنية القبرصية والجزائرية. المتهم دخل للأراضي القبرصية بتاريخ 10 سبتمبر 2022 بجواز سفر أوكراني. وسيتم نقل المـتـهـم مـن قـبـرص نحـو الجـزائـر اليـوم.

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، قد وجهت شهر جويلية الفارط نداء للجمهور، لاسيما ضحايا هذا الشخص المتهم بالنصب والاحتيال بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، إلى التقرب من مصالحها.

وأوضحت النيابة أن هذا الشخص البالغ من العمر 22 سنة والمنحدر من ولاية تيبازة, مسبوق قضائيا وينشط انطلاقا من اليونان.

ويتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم لسلب مبالغ مالية منهم وهذا بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية.

كما وجهت الجهة القضائية ذاتها نداء لكل شخص وقع ضحيته، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه إما على المستوى الوطني أو خارجه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة التقرب من مصالحها قصد ترسيم شكواه أو سماع شهادته في الموضوع.