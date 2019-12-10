القبض على إمرأة وشابين بتهمة تكوين جماعة أشرار في ورقلة

نجح عناصر الشرطة القضائية التابعين للأمن الحضري السابع بأمن ولاية ورقلة خلال اليومين الأخيرين من وضع حد لنشاط جماعة أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم أنثى في العقد الثاني من العمر.

تفاصيل العملية تمت عقب تلقي عناصر الأمن شكـوى من طرف بعض المواطنين مفادها تعرضهم للسرقة، ليباشر فور ذلك عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتحديد سماتهم الجسدية وأماكن تنقلهم، ليتم إعداد خطة أمنية تمكن من خلالها عناصر الأمن الحضري السابع من توقيفهم واحدا تلوى الآخر، وإقتيادهم مباشرة إلى مقر الأمن الحضري ومباشرة إجراءات التحقيق .

عقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق، بخصوص القضايا المتورط فيها الموقوفون الثلاثة، تم إنجاز ملفات جزائية ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس لتورطهم في جرم جناية تكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة بتوافر ظرفي الليل التعدد والكسر مع إستحضار مركبة ذات محرك قصد تسهيل الهروب.