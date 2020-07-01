القبض على قاتل شاب بشفة وتوقيف قروب بحارة وحجز أسلحة بيضاء بالبليدة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة موزاية الواقعة غرب ولاية البليدة من فك لغز الجريمة قتل شاب تعرض لذبح على يد جاره بعد دخوله في مناوشات كلامية في خلاف قديم جديد خلال 3 أيام الماضية.

قبل ان تتطور الامور من عراك بأيدي إلى إستعمال الاسلحة البيضاء ، حيث قام الضحية بضرب القاتل على مستوى اليد، أين قام القاتل باعادة ضرب الضحية بواسطة سيف على مستوى اليد .

كماأقدم على ذبحه من الوريد الى الوريد ليلوذوا بالفرار ، حيث فرا تاركين الضحية ينزف حتى الموت.

عناصر الامن قامت على اثرها فتح تحقيق معمق مكن من تحديد هوية الجاني الرئيسي وشركائه،حيث تم توقيف 5 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 24 سنة و29 سنة والمتهمين بالقتل العمدي مع سبق الاسرار والترصد.

عملية توقيف المتهم الرئيسي وشريكه جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة الى ذات المصالح تفيد بوجود المتهم وشريكه في حالة فرار بولاية المدية.

وبعد اذن من وكيل الجمهورية بتمديد الاختصاص خارج الاقليم ، تم الترصد للمتهمين بمنطقة اولاد معروف بالمدية عند احد الاقاربهما وتوقيفهما.

كما تم توقيف 3 اخرين بمنطقة موزاية ، التحريات مكنت ايضا من توقيف 6 اشخاص اخرين في القضية والمعروفين “بقروب البحارة “وحجز اسلحة من سيوف وخناجير بمختلف الاحجام.

وخلال العلمية تم حجز كذلك بنادق صيد بحرية وسينيال و700 قرص مهلوس.

المتهمين تم تقديمهم الى وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون و الذي احال الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة.

وتم إيداع 8 أشخاص الحبس المؤقت وضع 3 اخرين تحت الرقابة القضائية وبعد ان وجه لهم ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار وترصد والمتاجرة في اقراص مهلوسة في انتظار محاكمتهم.