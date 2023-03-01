القرار أثار غضب رواد مواقع التواصل.. والدة أريانا غراندي وشقيقها يحصلان على الجنسية الإيطالية

أصبحت جوان وفرانكي غراندي، والدة وشقيق المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية أريانا غراندي. مواطنين إيطاليين، بدعوى أنهم من نسل مواطنين إيطاليين.

وبشكل أكثر تحديدًا، كان أجداد الأمهات غراندي، ميشيل أنطونيو غراندي وفيلومينا لافانديتي. من المهاجرين من جيلدون ، الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة.

وقال قال فرانكي على موقع Instagram، “أنا فخور جدًا بوالدتي ونفسي لأننا أخيرًا حصلنا على جوازات السفر الإيطالية هذه. أحب إيطاليا كثيرًا ولا أطيق الانتظار حتى أغوص أكثر في ثقافتي وتراثي. يا لها من لحظة عظيمة بالنسبة لنا. أن أكون قادرًا على مشاركتها مع والدتي”.

من ناحية أخرى، أثار الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي مخاوفهم، حيث وصف البعض هذه الخطوة بأنها “غير عادلة”. وآخرون طرحوا تساؤلات حول كيف يمكن للدولة الإيطالية أن تسمح بالحصول على الجنسية بهذه السهولة.

ويشير تعليق آخر إلى أن هناك أشخاصًا ولدوا في هذا البلد واضطروا إلى الانتظار 18 عامًا للحصول على الجنسية. بينما تمنح الدولة الجنسية للجيل الرابع من الإيطاليين.

وجاء في أحد التعليقات: “إن الأمريكي الذي لا يتحدث الإيطالية، ولم يعش في إيطاليا أبدًا. ولم يلتحق بالمدارس الإيطالية أبدًا، يعتبر إيطاليًا أكثر من أي شخص من أصل غاني وُلِد ونشأ في إيطاليا. فقط لأن الأول له أجداد أجداد من موليز”، كما جاء في أحد التعليقات.

ويجب أن يندرج الأشخاص القادرين على الحصول على الجنسية الإيطالية ضمن إحدى هذه الفئات: ولدوا لأب إيطالي. ومتزوجين من مواطن إيطالي، وأقاموا في إيطاليا لمدة عشر سنوات تقريبًا أو لفترات أقصر. إذا كان مقدم الطلب لاجئًا أو عديم الجنسية أو مواطنًا من الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن أولئك الذين لديهم أصول إيطالية حتى الدرجة الثانية ، مثل الأجداد أو الأجداد الأجداد. ويمكن إثبات ذلك من خلال الوثائق ذات الصلة، مؤهلون ليصبحوا مواطنين إيطاليين.

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