كشفت التّحريات الأمنية في قضية محامي العاصمة، الموقوف بشبهة 20 كيلو ” زطلة ، أنّ ضابط شرطة متقاعد بالعاصمة.

متورط معه في القضية، حيث جرى توقيف المعنيين على متن سيارة على مستوى حاجز أمني بالبويرة.

نصبته مصالح الدرك الوطني، كما مكّنت العملية من حجز الكمية وتحويل المشتبه فيها إلى التحقيق.

وأسرّت مصادر مطلعة لـ” النهار اونلاين”، أن المحامي الموقوف تخرّج ضمن دفعة العام الفارط، وبعد مزاولة مهامه في البويرة.

أجرى تحويلا من نقابة البويرة إلى نقابة العاصمة ليستقرّ ببلكور، أين كان يزاول مهامه كمحامي بمكتبه.

وبيوم الوقائع كشفت المصادر نفسها، أن المحامي كان برفقة ضابط شرطة متقاعد بالعاصمة، على متن مركبة.

وهما في طريقهما إلى البويرة، وبحوزتهما 20 كيلو من المخدرات من نوع “القنب الهندي” .

مضيفا المصدر، أن التحريات توصلت أنّ السموم تم شراؤها من عند بارون بولاية تلمسان، قصد المتاجرة بها.

قبل أن يتم توقيفهما على مستوى حاجز أمني بالبويرة متلبسين بالجرم يوم 14ديسمبر الجاري.

أين جرى تحويل المشتبه فيهما إلى التحقيق، مع مصادرة الكمية المضبوطة.