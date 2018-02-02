القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب لحفيد مؤسس “الإخوان”

وجهت محكمة فرنسية تهمة الاغتصاب للمفكر الإسلامي السويسري الجنسية طارق رمضان، وأصدرت أمرا بحبسه في باريس، بعد يومين من توقيفه رهن التحقيق.

وقال مصدر قضائي إن رمضان الملاحق في قضيتين حول وقائع ارتكبت في فرنسا في 2009 و2012،

وجهت له تهمتا “الاغتصاب واغتصاب شخص في وضع ضعيف”.

وينفي طارق رمضان، وهو حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر حسن البنا، بشدة اتهامات منفصلة من امرأتين له بالاغتصاب داخل فندقين في فرنسا.

وتتهم المدعية الأولى وهي الناشطة النسوية هندة عياري (41 عاما)، رمضان باغتصابها في فندق بباريس في 2012.

أما المدعية الثانية فهي امرأة في عقدها الرابع، مصابة بعجز ولم يذكر اسمها، وتتهم رمضان باغتصابها وضربها خلال لقاء بينهما في أحد فنادق ليون في 2009.

ويعد رمضان (55 عاما) وهو أستاذ في جامعة أوكسفورد، ومن المحاورين التلفزيونيين المعروفين في فرنسا،

أبرز شخصية توقف في فرنسا على خلفية الحملة التي انطلقت في الولايات المتحدة لتشجيع النساء على الكشف عن الاعتداء والمضايقات الجنسية تحت شعار “أنا أيضا”.