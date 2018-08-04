القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف في حق مالك فرع “ترست بنك الجزائر”

أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية بحق رجل الأعمال الأردني “غازي أبو نحل” بجرائم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذم والتهديد والتشهير،

كما أصدر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قرارا بوجوب تعميم بلاغ بحث دولي بحقّ أبو نحل على جميع دوائر الأنتربول من أجل توقيفه في أي مكان تجده فيه،

علماً أنّ هناك معلومات مؤكّدة تتحدّث عن وجوده مع عدد من فريق عمله الملاحقين جزائياً أيضاً، في جزيرة قبرص.

والمطلوب للقضاء غازي كامل عبد الرحمن أبو نحل هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في قطر، ومساهم أساسي في مصرف ترست الجزائر، وترست للتأمين – لبنان، وترست للتأمين – قبرص، وترست للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، وترست كومباس للتأمين.