عثرت وحداس الحرس التونسي بالتنسيق مع عناصر الجيش اليوم الاحد، على جثة إرهابي ثان من جنسية جزائرية بالقرب من جبل سمامة

تم القضاء عليه ليلة أمس السبت خلال العملية الامنية التي قامت بها في ولاية القصرين .

وافادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها، أن العملية أسفرت كذالك عن حجز سلاح كلاشينكوف ومخزن خاص .

واضافت ان عملية التمشيط لا تزال متواصلة.

للإشارة، تمكنت وحدات الحرس التونسي أمس من القضاء على غرهابي جزائري قريب من زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وأكدت مصادر أمنية تونسية، أن الإرهابي الثاني من جنسية جزائرية يدعى حمزة النمر وهو أمير الكتيبة المتمركزة بجبل سمامة.

التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003 قبل انضمامه سنة 2013 إلى كتيبة عقبةبن نافع الإرهابية ومشاركته في العمليات الإرهابية التي قام بها هو وأمير سرية جبل سمامة بولاية القصرين