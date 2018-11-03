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القضاء على إرهابي في وادي قبلي كركرة بسكيكدة

أخبار الجزائر
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القضاء على إرهابي في وادي قبلي كركرة بسكيكدة جيش
بقلم أسماء.ع

تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي، في وادي قبلي كركرة التابع لولاية سكيكدة.

ولا تزال قوات الجيش تحاصر  جماعة إرهابية أخرى، في المنطقة.


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