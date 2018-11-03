القضاء على إرهابي في وادي قبلي كركرة بسكيكدة

ولا تزال قوات الجيش تحاصر جماعة إرهابية أخرى، في المنطقة.
تحت شعار "لنغرس الحياة " أطلقت صبيحة اليوم السبت، وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي "قافلة تحسيسية" ستجوب جل ولايات الوطن تحقيقا لأهداف جائزة رئيس الجمهورية…
تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي، في وادي قبلي كركرة التابع لولاية سكيكدة.
ولا تزال قوات الجيش تحاصر جماعة إرهابية أخرى، في المنطقة.
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شلّت، السيول المتراكمة، حركة المرور أمام السائقين، في الطريق الوطني، رقم 5 الرابط بين البويرة وبومرداس، بسبب الأمطار الغزيرة.
ويشهد الطريق رقم 12 الرابط بين تيزي…
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