القضاء على إرهابي في وادي قبلي كركرة بسكيكدة

تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على إرهابي، في وادي قبلي كركرة التابع لولاية سكيكدة.

ولا تزال قوات الجيش تحاصر جماعة إرهابية أخرى، في المنطقة.