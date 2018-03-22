قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الخميس وبعد أسبوعين من المداولة، بإدانة الجنرال السّابق “حسين بن حديد” بعام حبسا غير نافذ.

مع إلزامه بغرامة مالية قدرها 20 ألف دج عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون رخصة، وإصدار تصريحات من شأنها إضعاف المؤسسة العسكرية ” الجيش”وإحباط معنوياتها.

وجاء الحكم الابتدائي للمتهم بعدما التمس وكيل الجمهورية في حقه عام حبسا نافذا، خلال مجريات محاكمته لأول مرة.

بعد سلسلة التأجيلات التي عرف الملف منذ أكتوبر من العام الفارط.

وهي التهم التي نفاها المتهم الذي استفاد من اجراءات الإستدعاء المباشر، خلال محاكمته جملة وتفصيلا.

ومن المرتقب أن يستأنف بن حديد في الحكم الإبتدائي المذكور، أمام مجلس القضاء حسب ماصرح به الدفاع أمام وسائل الإعلام، بعد سماع الحكم.