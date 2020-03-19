القنصلية الفرنسية تدعو رعاياها المقيمين بالجزائر للتواصل معها للعودة إلى فرنسا

دعت القنصلية الفرنسية بالجزائر مواطنيها المقيمين بالجزائر، إلى التقرب منها خلال الثلاثين يومًا القادمة للعودة إلى فرنسا لتجنب السفر الدولي مستقبلا.

كما وجهت القنصلية الفرنسية بالجزائر نداءً لرعاياها المقيمين بالجزائر الراغبين في العودة لوطنهم لأسباب صحية أو ضرورية إلى عدم الإتصال برقم الطوارئ.

أين دعت القنصلية الفرنسية رعاياها إلى تقديم بيانتهم الشخصية على مستوى البريد الإلكتروني للقنصلية “[email protected]”، وهذا من خلال تقديم لقبهم والإسم الأول ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وتاريخ ومكان الميلاد ورقم جواز السفر والموقع في الجزائر ومدينة المقصد في فرنسا، وإرفاق دليل على ضرورة مغادرتهم.