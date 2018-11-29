القنصل الجزائري بميلانو: نسعى لتنمية الصناعة الإيطالية في الجزائر  

قال القنصل الجزائري بميلانو، إن المؤسسات الإيطالية من شأنها تنمية صناعة السيارات في الجزائر، من خلال المؤسسات المصغرة .

وأضاف القنصل عبد الكريم طواهرية، أنّ الجزائر تعتبر سوق طبيعي للمؤسسات الإيطالية.

مؤكدا سعيهم لتدعيم التبادل بالتعاون مع البنوك الايطالية، على أمل عودتها للسوق الجزائري.

وأشار المتحدث إلى أنه منذ سنة 2000 كل المشاريع الممولة كانت بالسيولة الجزائرية، بما فيها المشاريع الكبرى في ميدان الطاقة والكهرباء.

وبالنسبة لمكاتب البنوك في الخارج، قال إنّ عملية التصدير ضعيفة ولا تتطلب وجود مكاتب البنوك في الخارج.

مشيرا أنه، إذا اقتضى الأمر سنلجأ للبنك الخارجي له رخصة للإستثمار في الخارج.