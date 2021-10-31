القنصل العالم للجزائر بمونتريال يهنئ الجالية الجزائرية بمناسبة ذكرى أول نوفمبر

هنأ القنصل العام للجزائر بمونتريال وكافة أعضاء القنصلية العامة، كافة أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بكندا، متمنيين لها التألق والنجاح.

وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ37 للفاتح نوفمبر المظفّر، ذكرى إندلاع الثورة التحريرية المباركة،

وبهذه المناسبة تتشرف القنصلية العامة للجزائر بمونتريال بأن تشارك مع أفراد الجالية هذا الأداء الفني المتميز للأغنية الثورية الخالدة “من جبالنا”.

وذلك من إبداع الفنانة القديرة فيروز أوجيدة، من جهتها تنهي سفارة الجزائر بكندا إلى علم كافة أفراد الجالية الجزائرية.

بأنه أنه سيتم رفع العلم الوطني بفندق المدينة بأوتاوا (Hôtel de Ville) إحياء للذكرى.

كما سيتم إضاءة شلالات نياغارا بالألوان الوطنية يوم الفاتح نوفمبر على الساعة العاشرة والنصف مساءا (22h30) بالتوقيت المحلي لمدّة ربع ساعة.

والتي يمكن للجميع مشاهدتها عبر الرابط الآتي :

https://www.earthcam.com/canada/niagarafalls/?cam=niagarafalls_str