إنتشال 3 جثث وإنقاذ 755 “حراڤا” خلال الأيام الأخيرة

تمكنت وحدات حرس السواحل، من اعتراض وإنقاذ 755 شخصا حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية، في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، تم التكفل بالمعنيين، من طرف المصالح المختصة للقوات البحرية.

فيما تم انتشال 3 جثث لمهاجريين غير شرعيين، غرقوا بعد انقلاب قواربهم، خلال نفس الفترة.

ويأتي ذلك، مواصلة للجهود المبذولة من طرف القوات البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

للإشارة، فإن العمليات التي نفذتها زوارق البحث والإنقاذ، كانت موزعة على النحو التالي:

بالواجهة البحرية الوسطى، تم اعتراض وإنقاذ 340 مهاجرا غير شرعي.

وبالواجهة البحرية الغربية، تم اعتراض وإنقاذ 343 مهاجرا غير شرعي.

كما تم اعتراض وإنقاذ 72 مهاجرا غير شرعي، بالواجهة البحرية الشرقية.

هذا وتعكس هذه التدخلات، الجهود التي تبذلها القوات البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر، لاسيما الإنسانية منها، والحفاظ على سلامة المواطنين.