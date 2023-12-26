القوات المسلحة اليمنية تعلن عن قصف سفينة تجارية في البحر الأحمر وضرب مواقع في فلسطين المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن قصف سفينة تجارية في البحر الأحمر وضرب مواقع في فلسطين المحتلة.

وحسب بيان القوات المسلحة اليمنية، فلقد تم استهداف سفينة تجارية تحمل اسم “أم إس سي يونايتد” بصواريخ بحرية.

وأوضح ذات البيان، أن طاقم السفينة رفض نداءاتنا ثلاث مرات ورسائل تحذيرية نارية متكررة.

وكشفت ذات القوات، عن تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في إيلات ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبِنا الديني والأخلاقي والإنساني، مشيرة الى ان استمرار عملياتنا في البحرينِ الأحمرِ والعربي ضد السفنِ الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

كما اوضحت انها لن تنوقف عن استهداف تلك السفن حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء، مؤكدين حرصهم لى استمرارِ حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الصهيوني.