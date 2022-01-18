“الكاف”تصدم الجماهير و تقرّر بشأن مكان ملعب الجزائر وكوت ديفوار

كشف موفد النهار إلى دوالا الكاميرونية عن قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تغيير مكان مباراة الجزائر و منتخب كوت ديفوار.

وقال إنّ الكاف قرّرت عدم تحويل مكان ملعب المباراة المقبلة إلى ملعب آخر. حيث أكّد أن الموقعة ستلعب بـ “جابوما” رسميا رغم الانتقادات الكبيرة.

وبرّر الإتحاد الإفريقي أنه لا يستطيع تغيير المكان بحكم أن الوقت لا يسع لذلك.

يذكر أن الصور الأخيرة للملعب تؤكد عدم جاهزيته و وصفه البعض بـ “المزرعة”.