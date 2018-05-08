“الكاف” تعتمد 8 ملاعب وطنية للمُنافسات القارية !

نظم الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل خاصة بالملاعب والمنشئات الفندقية والمستشفيات للأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية.

وترأس الجلسة المسؤول عن الديوان التقيمي رضا عبدوش الذي يصدر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم برفقة أعضاء مكتبه.

بحضور ممثلي أندية إتحاد العاصمة، مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، وفاق سطيف، نصر حسين داي، شبيبة الساورة، شباب قسنطينة وإتحاد بلعباس.

وعليه تم منح الإعتماد لـ8 ملاعب فقط ويتعلق الأمر بـملعب 5 جويلية، مصطفى تشاكر بالبليدة، ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أحمد زبانة بوهران، 8 ماي بسطيف، ملعب عين تيموشنت.