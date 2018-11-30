“الكاف” تفتح باب الترشيحات لإحتضان “كان 2019”

خلص إجتماع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي عقد اليوم بغانا، إلى فتح باب الترشيحات لتعويض الكاميرون لإحتضان كأس أمم إفريقيا 2019.

وجاء في بيان “الكاف” أن اللجنة المكلفة بالأمن والسلامة التابعة لها، أقرت عدم إمكانية إحتضان الكاميرون للدورة جوان المقبل.

وأشار البيان:”هذا القرار (سحب الكان من الكاميرون)، يعني أن الكاف تفتح الباب لإستقبال عروض جديدة من البلدان التي تضمن أن كان 2019 سيكون في موعده الصيف المقبل”.

وختم بيان الإتحاد الإفريقي أن إختيار البلد الذي سيخلف الكاميرون في نيل شرف إحتضان العرس الإفريقي سيكون بقرار جماعي وبكل “شفافية”.