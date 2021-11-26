الكاف تفرض على “الفاف” توفير تقينة “الفار” بملعب تشاكر

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، خلال جمعيته الإستثنائية بمصر، توفيرر تقنية “الفار”، في المباريات الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022.

وأكدت “الكاف” على ضرورة توفير تقنية الفيديو، في ملاعب المنتخبات المستقبلة، أو نقل مبارياتها لدول أخرى.

وسيكون على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، توفير تقنية “الفار”، بملعب مصطفى تشاكر، تحسبا للقاء العودة من الدور الفاصل.

ويعد هذا، من بين أبرز القرارت التي أسفرت عنها الجمعية الاستثنائية التي جرت اليوم الخميس بمصر، بمشاركة شرف الدين عمارة.