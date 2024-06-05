“الكاف” تقرر تأجيل “كان” المغرب إلى مطلع سنة 2026

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تأجيل كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تحتضنها المغرب، إلى مطلع سنة 2026.

وكشف الأمين العام للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، موسينغو أومبا، في حوار مع قناة “البي بي سي” البريطانية، أن قرار تأجيل “كان” 2025، إلى مطلع سنة 2026، جاء لتجنب ملاقاة منافسة كأس أمم إفريقيا للمنتخبات 2025، مع بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الفترة من 15 جوان إلى 13 جويلية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا تقرر تأجيل “الكان” إلى بداية سنة 2026.

كما أكد الأمين العام للكاف، أن الأندية الإفريقية التي ستشارك في النسخة الجديدة من “مونديال” الأندية، هي : الأهلي، الوداد البيضاوي، الترجي التونسي، وماميلودي صنداونز.

وأوضح الأمين العام للكاف، موسينغو، أنه من المتوقع أن يشارك العديد من اللاعبين الأفارقة سواء مع الأندية الأفريقية أو الأوروبية أو حتى الآسيوية في مونديال الأندية.