“الكاف” تكشف عن برنامج الوفاق والمولودية في رابطة الأبطال

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن برنامج دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، والذي يشارك فيه كل من وفاق سطيف، ومولودية الجزائر.

ونشرت (الكاف)، عبر موقعها الرسمي، البرنامج الكامل لهذا الدور، الذي يشارك فيه الوفاق رفقة المولودية، في نفس المجموعة.

إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وتيبي مازمبي الكونغولي، وجاء برنامج وتواريخ مباريات الوفاق، والعميد، على النحو التالي:

برنامج وفاق سطيف:

05 ماي 2018: تيبي مازمبي – وفاق سطيف

15 ماي 2018 وفاق سطيف – مولودية الجزائر

17 جويلية 2018 وفاق سطيف – الدفاع الحسني الجديدي

27 جويلية 2018 الدفاع الحسني الجديدي – وفاق سطيف

17 أوت 2018 وفاق سطيف – تيبي مازمبي

28 أوت 2018 مولودية الجزائر – وفاق سطيف

برنامج مولودية الجزائر:

04 ماي 2018: مولودية الجزائر – الدفاع الحسني الجديدي

15 ماي 2018 وفاق سطيف – مولودية الجزائر

17 جويلية 2018 تيبي مازمبي – مولودية الجزائر

28 جويلية 2018 مولودية الجزائر – تيبي مازمبي

18 أوت 2018 الدفاع الحسني الجديدي- مولودية الجزائر

28 أوت 2018 مولودية الجزائر – وفاق سطيف