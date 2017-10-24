“الكاف” تمنح “العميد” و”سوسطارة” أكثر من 20 مليار سنتيم

بعد خروج ممثلا الجزائر، إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر من المنافسة الإفريقية دون التتويج باللقب القاري سيتحصلان على منحة مالية من “الكاف”.

وسيتحصل فريق إتحاد العاصمة على 875 ألف دولار ما يعادله 14 مليار و875 مليون سنتيم.

للإشارة فإن إتحاد العاصمة أقصي من النصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا على يد الوداد البيضاوي المغربي.

كما سيتحصل مولودية الجزائر على منحة قدرها 350 ألف دولار ما يعادله 5 ملايير و950 مليون سنتيم.

أما مولودية الجزائر فقد أقصي من الربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية على يد النادي الإفريقي التونسي.