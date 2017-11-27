“الكاف” تنظم ندوة حول إدارة الأندية المحترفة

سينظم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تحت رعاية الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ندوة بمصر، حول إدارة الأندية المحترفة.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، أن هذه الندوة المقررة بمصر، سيتم عقدها في الفترة ما بين 19 إلى 20ديسمبر المقبل.

وأضافت “الفاف” عبر بيانها الصادر صباح اليوم الإثنين، أن كل إتحاد سيكون له الحق بالمشاركة في هذه الندوة بممثلين اثنين

وسيتم خلال هذه الندوة مناقشة القواعد التي يجب اتباعها لتحسين تسيير النوادي المحترفة لكل اتحاد من الإتحادات الإفريقية.

في المقابل، لم يكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم بعد عن الأسماء التي ستمثل الجزائر في هذه الندوة الإفريقية.