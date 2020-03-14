الكاف تهنئ يوسف بلالي وتتغنى بإنجازاته

هنأ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، الدولي الجزائري يوسف بلالي، لاعب أهلي جدة السعودي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جاء فيها، “عيد ميلاد سعيد للجزائري يوسف بلايلي”.

واغتمت “الكاف”، هذه المناسبة، للتذكير بإنجازات الدولي الجزائري، مضيفا: “بطل دوري الأبطال مرتين، بطل أمم إفريقيا العام الماضي، أفضل لاعب إفريقي داخل القارة 2019″.

وأرفق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغريدته هذه، بمقطع فيديو، للهدف العالمي الذي سجله مهاجم الخضر، في مرمى منتخب غينيا، خلال نهائيات كان 2019”.

وبدور هنأ نادي الترجي التونسي، نجمه السابق، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”.

يذكر أن يوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي، يحتفل اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ28، الموافق لـ14 فيفري من كل سنة.

🏆🏆 بطل دوري الأبطال #TotalCAFCL مرتين

🏆 بطل أمم أفريقيا #TotalAFCON العام الماضي

🥇 أفضل لاعب أفريقي داخل القارة 2019 🇩🇿 عيد ميلاد سعيد للجزائري يوسف بلايلي 🎂 pic.twitter.com/SGy2QPRePS — CAF – AR (@caf_online_AR) March 14, 2020