“الكاف” توجه الدعوة لمحرز لحضور حفل توزيع الجوائز

وجهت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الدعوة لأفضل لاعب في القارة السمراء لسنة 2016 رياض محرز، لحضور حفل توزيع الجوائز.

وسيقيم “الكاف” حفلا في العاصمة الغانية أكرا، يوم 4 جانفي المقبل في حضور عدة وجوه رياضية من بينها محرز.

وسيعلن “الكاف” خلال هذا الحفل عن الأفضل في إفريقيا لسنة 2017، ويكون خليفة محرز على عرش القارة السمراء.

حيث انحصر التنافس بين النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وزميله السيغاني سايدو ماني والغابوني نجم بوريسيا بيير أوباميانغ.

إلا أن حضور محرز لهذا الحفل يبقى غير مؤكد، بالنظر لانشغاله مع مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.