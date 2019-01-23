“الكاف” تُبعد رسميا الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا

إستبعد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بصفة رسمية نادي الإسماعيلي المصري من منافسة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي للكاف سهرة اليوم الأربعاء بيانا رسميا أكد فيه إستبعاد الإسماعيلي من دور المجموعات.

وجاء سبب الإبعاد بعد أعمال الشغب التي قام بها جمهور الإسماعيلي في لقاء الإفريقي التونسي وتوقيف الحكم للمباراة في الدقيقة ال87.

وبهذا سيُصبح فريق شباب قسنطينة في طريق مفتوح لضمان التأهل للدور الربع النهائي بما أنه في مجموعة واحدة مع الإسماعيلي.