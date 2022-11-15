الكاف تُعلن تأجيل تأجيل قرعتي دوري الأبطال وكأس الكنفدرالية لأجل غير مسمى

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل منافستي رابطة الأبطال وكأس الكنفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى.

وحسب ماورد في بيان الكاف فإن القرعة كانت مقررة غدا الأربعاء 16 نوفمبر، وسيتم الإعلان عن التاريخ والوقت الجديدين لاحقًا.

كما قدمت الكاف إعتذارها عن أي إزعاج ناتج عن هذا التغيير.

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