“الكاف” تُعين “حكم الفضائح” لإدارة مُباراة الخضر ونيجيريا

قررت “الكاف” تعيين الحكم الغامبي “بكاري غاساما” من أجل الإشراف على المواجهة بين الخضر ونظيره النيجيري، سهرة يوم غد الأحد.

وجاء هذا الخيار ليثير مخاوف الجزائريين بإعتبار أن هذا الحكم، يمتلك تاريخا حافلا بالفضائح خلال السنوات الماضية على الساحة القارية.

ويُعتبر “غاساما” المُتهم الأول في الخطأ الفادح الذي وقع فيه الجزائري “عبيد شارف”، العام الماضي بين الأهلي المصري والترجي التونسي.

وكان الغامبي يُشرف على تقنية “الفار”، وقام بمُغالطة الجزائري مما دفع هذا الأخير للوقوع في هفوة فادحة أضرت بمشواره الدولي.

كما يُعرف “غاساما” بأنه “حيلي” في القرارات التي يتخذها، وهو ما سيجعل منه محل تخوف من مُحاربي الصحراء.

ويُشار أخيرا، بأن ذات الحكم هو من آدار اللقاء الذي خسره “الأفناك” بثلاثية كاملة أمام “النسور الممتازة” بثلاثية دون رد.