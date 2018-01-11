“الكاف” يقرر تعديل مواعيد دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تعديل موعد إجراء منافستي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، انطلاقا من الموسم المقبل.

التعديل الذي أجرته “الكاف”، حدد انطلاق منافستي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية للموسم المقبل، في ديسمبر 2018، لتنتهي في ماي 2019.

أما خلال موسم 2019، فتقرر إجراء هاتين المنافستين بدءا من شهر سبتمبر، على أن يتم اختتامهما شهر ماي.

من جهة أخرى قرر “الكاف”، تحمل مستحقات الحكام المختاريين لإدارة مباريات المنافستين، انطلاقا من الموسم الجاري، عوض الإتحادات المضيفة للمباراة.

وجاء هذا القرار تطبيقا للوعد الإنتخابي لرئيس “الكاف” أحمد أحمد، لتخفيف الأعباء المالية على الإتحادات الوطنية، وإضافاء المزيد من النزاهة.

للإشارة جاءت مجمل هذه القرارات، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية “للكاف”، أمس الأربعاء، بالدار البيضاء المغربية.