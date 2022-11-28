الكاميرون تُقرر رسميا استبعاد أونانا نهائيا من المونديال

قرر رسميا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم استبعاد حارس مرماه، أندري أونانا، نهائيا من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث أصدر الاتحاد الكاميروني، بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن حارس مرمى فريق إنتر ميلان الايطالي.

وكشف الاتحاد الكاميروني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن القرار جاء لأسباب تأديبية بناء على قرار المدرب ريغوبير سونغ.

وأكد الاتحاد الكاميروني على دعمه الكامل للجهاز الفني، من أجل فرض الالتزام داخل الفريق، للظهور بأفضل شكل ممكن في المونديال.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن السبب الرئيسي للقرار هو رفض أونانا لعب ضربات المرمى بالشكل الطويل وتفضيله بناء اللعب ولعب الكرات القصيرة.