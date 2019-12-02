الكرة الذهبية.. “صلاح” يُحطم رقم محرز ويحتل المركز الخامس

احتل النجم الدولي المصري لفريق “ليفربول” الانجليزي “محمد صلاح” المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

“صلاح” بإحتلاله المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية حطم الرقم السابق للنجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

هذا الآخير احتل المركز 7 في جائزة الكرة الذهبية لسنة 2016 وكان أول لاعب عربي في التاريخ يُحقق تلك المرتبة.