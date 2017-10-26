تداول رُواد “الفيسبوك”، منشورا لصاحب محل بيع الهواتف النقالة، يمنع فيه الكريدي على الزبائن، بما فيهم عائلته وأقرب أصدقائه.

وظهرت في مدونة التاجر،”الكريدي مكانش، نخلصك في النصف ومن بعد نكملك مكانش، فاسيليتي بكل أنواعها مكانش”.

مضيفا، “ضُرك نجيبلك دراهم ونجي مكانش، راني مزيّر ومحتاج مادخلني فيك، سواء صديق أو عائلتي أو مشتري، ما تبهدلش روحك”.

وتباينت مواقف رواد “الفيسبوك” ، حيث تهاطلت التعليقات بين مؤيد ومعارض لِما ورد في منشور التاجر.