الكسندر بينالا :” لدي شعور أني ارتكبت حماقة كبيرة”

ردّ المسؤول السابق في قصر الإليزي ألكسندر بينالا بخصوص القضية التي احدثت ضجة في الشارع الفرنسي.

وقال لكسندر بينالا في مقابلة مع صحيفة “لومند” الفرنسية اليوم الخميس، بأنه ارتكب خطأ.

وأضاف، أنه لديه شعور بانه ارتكبت حماقة كبيرة.

موضحا، أنه لم يكن يجب عليه الذهاب إلى التظاهرة كمراقب ربما يجب أن ابقى بعيدا.

ورأى بينالا، أن هذه القضية جدمت كثيرا اللذين الإضرار برئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون.

للإشارة، كان بينالا المسؤول السابق في قصر الإليزي ظهر في تسجيلات فيديو وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيئ معاملتهم في الاول من ماي ماضي.

وكان بينالا في ذلك اليوم مراقبا إلى جانب قوات الامن بمناسبة عيد العمال لكنه كان يحمل شارات الشرطة حيث أن الإليزيه لم يطرده إلا بعد كشف الفيديو الذي اتبعه تحقيق في القضية.