الكشف عن موعد إنتاج لقاح كورونا فاك الصيني بالجزائر

عقدت اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة مشروع إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 ، اليوم الخميس، جتماعها الدوري على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية، برئاسة نادية بوعبد الله مديرة الانتاج، التنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث.

وحضر اللقاء، إطارات الوزارة وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ومعهد باستور الجزائر وكذا مجمع صيدال.

وحسب بيان لذات الوزارة، تم عقد الاجتماع بهدف تحديث جدول الأعمال الخاص بطرق استغلال المدخلات من المعدّات بغرض اطلاق حصص ودفعات التصديق وكذا التحويل التحليلي ومراقبة الجودة والمادّة الأولية المستقبلة والتصديق من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

هذا ويندرج هذا اللقاء، في إطار متابعة ودعم وزير الصناعة الصيدلانية للخطوات الأخيرة لمشروع إنتاج اللقاح الصيني كورونا فاك، من قبل المجمع العمومي صيدال بالشراكة مع شركة سينوفاك.

وكشف البيان، إن المشروع سيدخل حيّز الإنتاج خلال الأسابيع القادمة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وعملا بالتزامات السيد وزير الصناعة الصيدلانية