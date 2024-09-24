الكشف عن موعد إنطلاق تذاكر مباراة “الجياسكا” و أولمبيك أقبو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، اليوم الثلاثاء، عن موعد إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شبيبة القبائل و أولمبيك أقبو.

في إطار الجولة الثانية من الرابطة المحترفة، يوم الجمعة، بداية من الساعة 17.45، بملعب حسين آيت أحمد.

وحسب بيان “الديجياس” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فإن عملية إنطلاق بيع تذاكر هذه المواجهة، ستكون يوم الجمعة، بداية من الساعة السابعة صباحا.

وأوضح ذات البيان، أنه تم تخصيص 30 ألف تذكرة للجمهور لحضور هذه المواجهة، و سيتم طرح 20 ألف تذكرة للبيع بأكشاك ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، و 5 ألاف تذكرة ببلدية ذراع الميزان و 5 آلاف تذكرة أخرى ببلدية عزازقة.

كما ستوفر شركة النقل الحضري، النقل إلى الأنصار، من محطة الفان السابقة الكائنة بملعب 1 نوفمبر 1954 بمحطة بوخالفة، إلى ملعب حسين آيت احمد.