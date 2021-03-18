الكشف عن موعد قرعة دور الربع النهائي للتشامبينزليغ

سيتعرف رفقاء “محرز” عن منافسه لحساب الدور الربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.

هذا وستجرى قرعة دور الربع النهائي للتشامبينزليغ في مدينة “نيون” السويسرية بداية من 12.00 بتوقيت الجزائر.

المباريات ستكون مثيرة في دوري الأبطال في الأدوار المتبقية بالنظر للأندية التي تتنافس على ذات الأذنين.

ويمكن لفريقين من نفس البلد أن يتواجها في هذا الدور، وفي مايلي الأندية المتأهلة للدور الربع النهائي:

ريال مدريد – مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – ليفربول – تشيلسي – بروسيا دورتموند – بورتو – بايرن ميونيخ.