الكشف عن موعد ومكان مباراتي الجزائر أمام الصومال وأوغندا في تصفيات المونديال

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، عن برمجة المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني الجزائري ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ستُجرى مباراة الجولة التاسعة أمام منتخب الصومال يوم التاسع من أكتوبر المقبل، على أرضية ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران بداية من الـ 17:00 سا مساء.

أما مواجهة الجولة العاشرة، فستجمع “الخضر” بمنتخب أوغندا، يوم الرابع عشر من أكتوبر، بداية من الـ 17:00 سا على ملعب الشهيد حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو.

وتكتسي المباراتان أهمية كبيرة في مشوار المنتخب الوطني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش نحو التأهل إلى مونديال 2026، حيث يسعى القائد رياض محرز و رفقائه لتحقيق نتائج إيجابية لتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.