“الكناباست”: بن غبريت لم تستدعينا للتفاوض

أكد المكلف بالإعلام لنقابة “الكناباست” مسعود بوديبة، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، لم تقم بإستدعائهم للتفاوض.

وقال بوديبة في إتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين” اليوم، أن الوزارة لم تتحرك، رغم إعلان نقابة” الكناباست” عن شن إضراب وطني.

المقرر الدخول فيه بداية من 9 أفريل الداخل، وذلك ليومين في الأسبوع متجدد آليا.

فيما ستعقد وزيرة التربية نورية غبريت جلسة عمل ثانية، مع نقابات التكتل الخمسة، وفتح ملفات عالقة، نهاية هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر نقابية لـ”النهار أولاين” اليوم، أن اللقاء يهدف إلى محاولة امتصاص غضب النقابات، لتفادي توقف تمدرس التلاميذ.

وحسب المصدر فستجتمع وزيرة التربية بن غبريت بكل من نقابة، “السنابست”، و”الاسنتيو”،و”الكلا”، و”الانباف”، و”الستاف”، فيما أقصت نقابة “الكناباست”.

وأكد التكتل النقابي الخمس، تمسكه بالإضراب المقرر شنه في 4 أفريل، تحت لواء تكتل النقابات المستقلة.

باعتبار أن مطالب التكتل المستقل لا يعني قطاع التربية فقط، وإنما يمس متخلفق القطاعات.

ومن أبرز مطالب تكتل نقابة الخمسة، قانون التقاعد، والقدرة الشرائية والتضيق النقابي، إضافة الى قانون العمل.